2022/07/20 | 02:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي بالاتحاد الأوروبي من أن حرائق الغابات في إسبانيا والمغرب تسببت في انبعاثات كربونية في يونيو ويوليو هذا العام أكثر من نفس الفترة من أي عام منذ 2003.

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