8 شهداء وجرحى من الاتحادية بهجوم لـ”داعش” شرقي صلاح الدين

2022/07/20 | 03:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، باستشهاد وإصابة 8 من منتسبي الشرطة الاتحادية بهجوم لعصابات “داعش” في منطقة مطيبيجة.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “عصابات داعش هاجمت قطعات اللواء 17 في الشرطة الاتحادية بقرية المالحة في منطقة مطيبيجة، وأعقبه اشتباكات”.وأضاف، أن “الهجوم أسفر عن استشهاد 4 وإصابة 4 […]

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