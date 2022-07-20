2022/07/20 | 04:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الثلاثاء، عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون المتبادل بين روسيا وإيران "مفيد للغاية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يدعو إلى الحد من استخدام الدولار في التجارة العالمية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي يدعو إلى الحد من استخدام الدولار في التجارة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).