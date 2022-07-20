2022/07/20 | 04:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا باعلان حالة الطوارئ الوطنية لتحرير "الرهائن الأمريكيين" في الخارج.ويمنح الأمر الحكومة أدوات وسلطات إضافية، تعزز قدرتها على استعادتهم، ومساءلة المسؤولين عن احتجازهم.وقال بايدن عن الأمر التنفيذي، الذي نشره البيت الأبيض، إنه قرر اعتبار "أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع لمواطني الولايات المتحدة في الخارج يشكلان تهديداً استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحد".وأضاف "بناء على ذلك فإننا نعلن حالة الطوارئ الوطنية، للتعامل مع هذا التهديد".وفي رسالة للكونغرس الأمريكي بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بالرهائن الأمريكيين خارج الولايات المتحدة شدد بايدن على أن المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى، التي تأخذ رهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية أو غيره إنما تهدد سلامة النظام السياسي الدولي وسلامة مواطني الولايات المتحدة، وغيرهم من الأشخاص في الخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن حالة الطوارئ لتحرير "الرهائن الأمريكيين") نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن حالة الطوارئ لتحرير "الرهائن الأمريكيين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).