ستراتيجيات العراق للدخول إلى التجارة العالميَّة

2022/07/20 | 05:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مصطفى الهاشمي

في الوقت الذي يستعد فيه العراق للانضمام الى منظمة التجارة العالميَّة، بصفة عضو كامل العضويَّة في المنظمة، تداول مختصون بالشأن الاقتصادي نقاشات بشأن المواد التي يمكن أ

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