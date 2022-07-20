متابعة المدن الصناعيَّة

2022/07/20 | 05:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثامر الهيمص

كان وما زال شعار (صنع في العراق) هدفا مركزيَّا لهيئة المدن الصناعيَّة، تجسيدا لما جاء في قانونها، فسارعت بالمباشرة في إقامة ثماني مدن

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