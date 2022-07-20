حماية القطاع الزراعي كفيلة بخلق تنمية مستدامة

2022/07/20 | 05:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر فليح الربيعي

أكد الوكيل الفني السابق لوزارة الزراعة، الدكتور مهدي ضمد القيسي، أن القطاع الزراعي يعد المحرك الرئيس للعديد من القطاعات الانتاجيَّة الأخر

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