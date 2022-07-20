2022/07/20 | 05:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7eHBdBcno-4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس منظمة مجلس الأعمال والاستثمار: على الحكومة العراقية إدخال القطاع الخاص في قطاع السكك الحديد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس منظمة مجلس الأعمال والاستثمار: على الحكومة العراقية إدخال القطاع الخاص في قطاع السكك الحديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).