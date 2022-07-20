2022/07/20 | 07:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاطار التنسيقي رفضه وادانته لاساليب التجسس والتسرببات، وعدها أساليب رخيصة لا تمت لقيم واخلاقيات المجتمع العراقي .وان سبيل التحقق من هذه التسريبات موكول الى القضاء و على الجميع الاحتكام اليه.كما اعلن عن رفضه استهداف أي شخصية ورموز دينية او وطنية أو قوة سياسية أو مؤسسة أمنية.ودعا الى اعتماد القيم والتنافس الرفيع في …

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