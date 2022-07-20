هل أعلن دكتور أنتوني فاوتشي حقيقة عن رغبته بالتقاعد ؟

2022/07/20 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، لـ CNN إنه يخطط للتقاعد من منصبه بحلول نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الأولى، التي تنتهي بحلول يناير 2025.وقال إنه لم يحدد بعد تاريخًا معينًا لتقاعده وإنه لم يباشر بآلية ذلك.

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