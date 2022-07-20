بريطانية تعثر على بركة صخرية مخفية في صحراء نيوم بالسعودية

2022/07/20 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط التكونيات الصخرية الفريدة بصحراء "حسمى" التي تشكلت عبر ملايين السنين، تختبأ بركة مياه صخرية ربما كانت محطة لسقي القوافل على امتداد الحضارات في السعودية منذ آلاف السنين.

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