2022/07/20 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت قضية قتل الشاب جمال بن إسماعيل حرقا في الجزائر إلى الواجهة، بعد فيديوهات عثر عليها في هاتفه تكشف "سر الجريمة"، وفقا لموقع "النهار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر.. مقاطع فيديو تكشف "سر جريمة" قتل جمال بن إسماعيل حرقا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر.. مقاطع فيديو تكشف "سر جريمة" قتل جمال بن إسماعيل حرقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).