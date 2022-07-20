مسؤول عسكري صيني: الولايات المتحدة مدمر رئيسي للسلام والاستقرار

2022/07/20 | 09:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية للجيش الصيني، شي يي، إن الولايات المتحدة تعد مدمرا رئيسيا للسلام في مضيق تايوان.وجاء في بيان صدر عن شي يي تعليقا على مرور المدمرة الأمريكية “USS Benfold” أمس الثلاثاء عبر مضيق تايوان، ونشر في صفحة المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية للجيش الصيني في شبكة “WeChat” للتواصل […]

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