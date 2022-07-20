القضاء يرد على طلب نيابي بشأن محاكمة قتلة هشام الهاشمي

2022/07/20 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

رد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، على طلب نيابي بشأن محاكمة قتلة هشام الهاشمي.

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، ان مجلس القضاء الاعلى أكد ان محاكمة قتلة هشام الهاشمي ستكون "علنية".

أدناه نص الوثيقة:

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