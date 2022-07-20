وفد أمني رفيع يصل مكان التعرض الإرهابي في صلاح الدين

2022/07/20 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، وصول وفد امني رفيع الى قاطع عمليات سامراء.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوفد ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد القوات البرية".

وأضاف، ان "الوفد وصل الى قاطع عمليات سامراء لمعرفة ملابسات العمل الإرهابي الذي ادى الى استشهاد وإصابة عدد من المقاتلين في احد نقاط الشرطة الاتحادية في منطقة الجلام بقضاء الدور في محافظة صلاح الدين".

وأكدت ان "قطعاتنا الأمنية ستعمل على محاسبة المتورطين بهذا الحادث الغاشم ولن يمر دون أن يكون القصاص العاجل من العناصر الإرهابية".

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