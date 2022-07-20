استنفار أمني ’كبير’ في المطيبيجة بعد الهجوم الدامي أمس

2022/07/20 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن فرض حالة الاستنفار الامني في حوض المطيبيجة بعد هجوم دامي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حالة الاستفار الامني الشامل فرضت في حوض المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة بعد هجوم دامي استهدفت قطعات لواء للشرطة الاتحادية ما ادى الى استشهاد واصابة 11 من المنتسبين في ساعة متاخرة من مساء يوم امس".

وأضاف المصدر، أن "طيران الجيش بدء بعمليات تمشيط واسعة يرافقها انطلاق عملية تعقب لاهداف متعددة خاصة وان الهجوم هو الاكثر دموية في المطيبيجة خلال العام الجاري 2022".

هذا وافاد مصدر أمني، في الساعات الاولى من فجر الاربعاء، باستشهاد وإصابة 11 من عناصر منتسبي الشرطة الاتحادية باشتباكات مع داعش الإرهابي في منطقة مطيبيجة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن"عناصر داعش الإرهابي هاجموا قطعات الشرطة الاتحادية "فرقة 17" في قرية المالحة بمنطقة مطيبيجة"، مبينا أن"القوات الأمنية تصدت للهجوم وحدثت اشتباكات".

وأضاف، ان"الهجوم انتهى والقوات الأمنية تجري عملية تمشيط حاليا"، مشيرا إلى أن "الاشتباكات أسفرت عن استشهاد اربعة منتسبين وإصابة سبعة اخرين، دون معرفة خسائر الدواعش".

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