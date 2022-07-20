2022/07/20 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، وصول وفد رفيع المستوى إلى قاطع عمليات سامراء لمعرفة ملابسات العمل الإرهابي الذي أدى الى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات الامنية.وذكرت الخلية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الإعلام: وفد أمني رفيع يصل الى سامراء للوقوف على تعرض مطيبجة المركز الخبري الوطني.

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