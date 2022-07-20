2022/07/20 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت سوريا، اليوم الأربعاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، عملاً بمبدأ “المعاملة بالمثل”، بعد أسابيع من إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها إثر اعتراف الحكومة السورية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعاملة بالمثل..



سوريا تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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