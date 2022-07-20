2022/07/20 | 10:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zqI4rqNtztE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتح باب الشمول للرعاية الإجتماعية وعدد المتقدمين كبير) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فتح باب الشمول للرعاية الإجتماعية وعدد المتقدمين كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).