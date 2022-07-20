البيئة تدق ناقوس الخطر: العاصمة بغداد تتعرض لأخطر أنواع ملوثات الهواء

2022/07/20 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذّرت وزارة البيئة، الأربعاء، من خطورة تلوّث هواء العاصمة بغداد بسبب معامل طابوق النهروان، فيما وصفتها بـ"أخطر الملوثات لهواء العاصمة".

وقال مدير عام بيئة بغداد حيدر يوسف محمود في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "معامل طابوق النهروان تمثل أخطر ملوثات الهواء، إذ تم توجيه وزارة الصناعة بضرورة اعتماد محارق صديقة للبيئة لتقليل نسب التلوث، فضلا عن مخاطبة وزارة الكهرباء لتبديل الفلاتر ومنظومات محطات الكهرباء والاعتماد على الطاقة البديلة والصديقة للبيئة لاسيما بعد انضمام البلاد إلى اتفاقية باريس للتغيرات المناخية".

وبين، أنَّ "قطاع البيئة عانى الإهمال بسبب دمجه مع وزارة الصحة، لكنَّ الوزارة تمكنت من إعادة تشكيلها وفصلها من جديد".

بدوره، قال مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون: إنَّ "المؤسسات الطبية المخالفة تخلّف نفايات سائلة وصلبة تشكل خطراً كبيراً على الواقع البيئي للمحافظة".

وأوضح أنَّ "اللجان سترصد الجهات المخالفة، وتتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أصحاب المؤسسات المخالفة لشروط الصحة والسلامة البيئية منها المستشفيات الأهلية والعيادات الطبية".

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