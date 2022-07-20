الإعلام الأمني: الإرادة الصلبة مستمرة وقتل ارهابي في كركوك

2022/07/20 | 10:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم قتله في سلسلة جبال قره چوغ.

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