هندية توثق لحظات

2022/07/20 | 11:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت كيلتي شاه مقطع فيديو مرح، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بعدما حظيت بفرصة مداعبة فيل صغير كان يقضي الوقت مع والدته عند دخولها إلى حديقة باتارا في تايلاند.

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