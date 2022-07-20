العراق.. طقس صحو وحار مع غبار خفيف بدرجات حرارة تتعدى 50 مئوية في بعض المناطق الجنوبية

2022/07/20 | 11:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية، ان يكون طقس اليومين المقبلين صحوا وحارا مع غبار خفيف بدرجات حرارة تتجاوز 50 مئوية في بعض المناطق الجنوبية .

وذكر بيان للهيئة “: ان طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا وحارا مع غبار خفيف في عموم مناطق البلاد ودرجات الحرارة تنخفض في المناطق الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاربعاء 27 مئوية والعظمى 49 مئوية، وفي ذي قار تصل درجة الحرارة العظمى 51 وفي البصرة وميسان 52 مئوية.

واضاف البيان ان طقس الجمعة سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا وحارا ، مع غبار خفيف في المناطق الوسطى والجنوبية ، و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الوسط والجنوب وتنخفض قليلا عن اليوم السابق في المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة “.

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