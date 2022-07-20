2022/07/20 | 11:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء يقرر محاكمة قتلة هشام الهاشمي بشكل علني

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