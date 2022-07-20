وفد أمني يصل مكان التعرض الإرهابي في صلاح الدين: سنحاسب المتورطين

2022/07/20 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- صلاح الدينأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى مكان التعرض الإرهابي في منطقة الجلام بقضاء الدور في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وفداً أمنياً رفيعاً ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد القوات البرية، وصل قاطع عمليات سامراء لمعرفة ملابسات العمل الإرهابي الجبان الذي ادى الى استشهاد وإصابة عدد من الأبطال في احد نقاط الشرطة الاتحادية في منطقة الجلام بقضاء الدور في محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "قطعاتنا الأمنية ستعمل على محاسبة المتورطين بهذا الحادث الغاشم ولن يمر دون أن يكون القصاص العاجل من العناصر الإرهابية".

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