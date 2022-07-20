الحكيم يدعو كافة الكتل والاطراف السياسية لتشكيل حكومة وفق معايير محددة

2022/07/20 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم كافة الكتل والاطراف السياسية الى تحمّل مسؤولياتها لانهاء الانسداد السياسي في العراق وتشكيل حكومة وفق “معايير محددة”.جاء ذلك خلال استقبال الحكيم لمبعوثة الامين العام للأمم المتحدة الى العراق، جينين بلاسخارت، في بغداد.وحسب … Readmore

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