سوريا تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ “المعاملة بالمثل”

2022/07/20 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دمشق الأربعاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف عملاً بمبدأ “المعاملة بالمثل”، بعد أسابيع من إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها إثر اعتراف الحكومة السورية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، داعمتها الأبرز.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، … Readmore

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