2022/07/20 | 12:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد انتعاشة قوية في 2021، يتباطأ الطلب العالمي على الكهرباء بشدة خلال العام الجاري، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والقيود الصحية، بحسب ما أعلنته وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء.ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء 2.4 بالمئة في 2022 أي أقل من نسبة 3 بالمئة التي كانت متوقعة في […]

ظهرت المقالة الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة بعد ارتفاع أسعارها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة بعد ارتفاع أسعارها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلب العالمي على الكهرباء يتباطأ بشدة بعد ارتفاع أسعارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).