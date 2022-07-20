تويتر يكسب الجولة الأولى ضد إيلون ماسك

2022/07/20 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واعتمكن موقع التدوين "تويتر" من كسب الجولة الأولى من النزاع القضائي مع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على خلفية إعلان الأخير إلغاء صفقة شراء الموقع، التي وصلت إلى 44 مليار دولار.وأمرت المحكمة بعقد الجلسة القادمة في تشرين الاول المقبل.وذكرت رئيسة المحكمة، كاثالين ماكورميك: "أن التأخير يهدد بإحداث ضرر لا يمكن إصلاحه، وكلما طال التأخير، زادت المخاطر".وشددت على أن "المحكمة قادرة على معالجة الدعاوى القضائية بسرعة".ويسعى "تويتر"، الذي رفع دعوى قضائية على ماسك لإجباره على إتمام صفقة الاستحواذ.واتهام محام يمثل "تويتر" في المحاكمة" ماسك بـ"محاولة تخريب" الموقع، مؤكدا أنه "يبذل قصارى جهده لتعطيل عمله".لكن الأمر قد ينتهي إلى إلزام ماسك برسوم فسخ الاتفاق، التي قد تصل إلى أكثر من مليار دولار.وكان ماسك، المدير التنفيذي لشركي "تسلا" و"سبيس إكس" قد أعلن، مطلع تموز الجاري، إلغاء الصفقة الضخمة، نظرا لما قال إنه تقاعس من جانب "تويتر" في الكشف عن الحجم الحقيقي للحسابات الوهمية فيه.المصدر: سكاي نيوز

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