2022/07/20 | 12:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، 07/20/2022، أن المقاومة في لبنان تمسك...

ظهرت المقالة نصر الله: لا حرب إذا خضعت إسرائيل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله: لا حرب إذا خضعت إسرائيل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله: لا حرب إذا خضعت إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).