2022/07/20 | 12:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتبر عراقيون اعلان القضاء العراقي التحقيق في التسريبات الصوتية التي نُسبت لرئيس ائتلاف دولة...

ظهرت المقالة التسريبات تبقى موضع جدل حتى تُستنفر الجهات الفنية لتفكيكها بأمر قضائي أولاً على المسلة.

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