كركوك تعلن الكمية المسوّقة من الحنطة والمباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين

2022/07/20 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، اليوم الأربعاء، المباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة البالغة 46 مليار دينار، فيما أشارت إلى كمية الحنطة المسوّقة من الفلاحين. وقال مدير الشركة حسين قنبر، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة باشرت بتوزيع مستحقات الفلاحين الوجبة الخامسة بقيمة 46 مليار دينار لجميع مواقع فرع كركوك". وأضاف، أن "عملية استلام محصول الحنطة لاتزال مستمرة في عموم مراكز الاستلام بالمحافظة"، مشيراً إلى أن "كمية الحنطة المستلمة من الفلاحين بلغت أكثر من 181900 طن منذ بدء الحملة ولغاية الآن". وأوضح، أن "سبب اقبال الفلاحين على تسويق الحنطة إلى وزارة التجارة يعود لايفاء الحكومة بالتزاماتها مع الفلاحين بشأن المستحقات المالية".

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