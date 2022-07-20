سوريا تطلب توضيحا رسمياً من العراق حول الشهادات الجامعية السورية

2022/07/20 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت مسؤولة بوزارة التعليم العالي

السورية، بأن وزارتها خاطبت السفارة

العراقية بشأن ما يتردد عن سحب العراق

اعترافه بالشهادات السورية.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة الوطن عن

معاون وزير التعليم العالي السوري

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