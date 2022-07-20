2022/07/20 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

اليوم الاربعاء، زعيم التيار الصدري

مقتدى الصدر إلى الترفع عن التسجيلات

الصوتية المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة

القانون "نوري المالكي"، فيما أكد ان

الإسراع في اختيار رئ

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