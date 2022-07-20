شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بتصريحات جديدة عن زوجها السابق

2022/07/20 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل بتصريحات جديدة عن زوجها السابق حسام حبيب، وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي أمس (الثلاثاء) إنه «استولى على سيارة لها مكتوبة باسمه […]

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