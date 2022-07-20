السفيرة الاميركية: لن أعطي للصدر أي نصيحة فهو الأعلم بما هو الأفضل للبلد

2022/07/20 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علقت السفيرة الأمريكية لدى العراق، آلينا رومانوسكي، على قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتوجيه أعضاء الكتلة الصدرية، بالانسحاب من البرلمان.وقالت رومانوسكي في تصريح لعدد من الصحفيين، تابعه /المركز […]

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