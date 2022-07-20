عالم آخر فوق السماء.. أبوظبي كما لم ترها من قبل

2022/07/20 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن شاهدت مدينة أبوظبي من فوق السحاب؟ ولم يكن الأمر مستحيلًا بالنسبة للمصور الباكستاني، زهيب أنجم.

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