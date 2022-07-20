الأمن النيابية توجه دعوة للقوات الأمنية بشأن ’مجزرة’ المطيبيجة: باغتوا العدو

2022/07/20 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي: مع كل اختلاف سياسي وانشغال وطني، يتسلل الارهابيون لاستهداف شعبنا وقواتنا الأمنية وآخرها الخرق الأرهابي في منطقة #مطيبيجة بقاطع سامراء التي راح ضحيتها نحو 11 من أبنائنا بين شهيد وجريح.

نكرر مطالبتنا لأبطالنا بقواتنا الامنية الى مباغتة العدو بالعمليات العسكرية ومفاجأته بالخطط غير المتوقعة في نشر قواتنا وتوزيعها، مع إيلاء مسألة الحصول على المعلومة الاستخبارية ومتابعتها أهمية قصوى لأنها تختصر جهدا وتعصم دماء.

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