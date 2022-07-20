تربية صلاح الدين تعلن إكمال الكلف المالية للمحاضرين والإداريين (وثيقة)

2022/07/20 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدينأعلنت مديرية تربية صلاح الدين، اليوم الأربعاء، إكمال الكلف المالية للمحاضرين والإداريين.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بتوجيه ومتابعة حثيثة من قبل مدير عام تربية صلاح الدين، امجد محمد احمد طلمس وجهود قسم الشؤون المالية وقسم الموارد البشرية وقسم التعليم العام والملاك تم اكمال كتاب احالة الكلف المالية الخاصة بالمحاضرين والاداريين من وزارة التربية وحسب قرار 315 لسنة 2019".

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