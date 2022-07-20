دولة القانون يتحدث عن ’مشكلات’ ما بعد تحقيق النصاب لجلسة اختيار رئيس الجمهورية

2022/07/20 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، اليوم الاربعاء، أن جميع المكونات في العملية السياسية لم تحسم خلافاتها وتخرج برؤية موحدة فيما يخص تشكيل الحكومة.

وقال المالكي لـ(بغداد اليوم)، إن "الخلافات لازالت قائمة داخل المكون الشيعي والكردي والسني ولم تصدر اية تطمينات حول سير الأمور باتجاه الحل".

واضاف، أنه "في ظل الخلافات الحالية فإن كل شيئ وارد فيما يخص جلسة اختيار رئيس الجمهورية".

وأكد أنه "حتى وان اكتمل النصاب قد تظهر مشاكل في مسألة اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء او ان يمضي الأمر بصورة طبيعية ويتم تشكيل الحكومة هذا ايضاً وارد".

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