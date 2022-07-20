ملتقى النبأ للحوار يناقش الدور الإنساني والاقتصادي للعتبة الحسينية

2022/07/20 | 13:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمنت الندوة مجموعة من الحوارات والملاحظات.

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