شاهد بالفيديو.. أنتم همكم العراق؟....دمّرتوه

2022/07/20 | 13:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X3Vzx5K9lyo

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