أندية الممتاز تدعم إقامة دوري المحترفين

2022/07/20 | 13:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد أمين سر نادي الصناعة فالح موسى، أن أندية الدوري الممتاز، تدعم إقامة دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل.وقال موسى في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “جميع الأندية موافقة على إطلاق دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل وهذا نا تم تأكيده في اجتماع اتحاد الكرة يوم امس”.وبين ان “هذا القرار من […]

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