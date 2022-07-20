وزير التربية: أسئلة امتحانات السادس الإعدادي جاءت من المنهج المقرر واتسمت بالوضوح

2022/07/20 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد وزير التربية، علي حميد الدليمي برفقة مدير عام تربية الكرخ الثانية، قيس الكلابي، المراكز الامتحانية في جامعة النهرين، وذلك مع انطلاق امتحانات الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وجاءت الزيارة بهدف الوقوف على سير الامتحانات وحسن التعامل في مراكزها، والاطلاع على واقعها وإزالة العوائق بما يخدم مصالح الطلبة .

واستمع الوزير لما أبداه الطلبة من ملحوظات ، معربين عن ارتياحهم لإجراءات سير الامتحانات، ومؤكدين أن الاسئلة جميعها جاءت من المنهج المقرر واتسمت بالوضوح، فضلا عن عدم وجود أية عوائق تذكر .

وثمّن الدليمي جهود المراقبين والمشرفين على سير الامتحان وكذلك جميع الوزارات الساندة، لما بذلوه من جهود كبيرة في إنجاح العملية الامتحانية في ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي بهدف تحقيق ذلك .

وفي الختام، أكد وزير التربية أن الوزارة ستواصل سعيها في خدمة الطلبة جميعهم، وستعمل على إنجاح العملية الامتحانية، لأنها ثمرة العملية التعليمية، مضيفا أن طلبتنا هم أمل العراق ومستقبله الزاهر .

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