السفيرة الأميركية: لا أتخيل أن الشعب العراقي يريد سيطرة الميليشيات المسلحة على أجوائه

2022/07/20 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت السفيرة الأمريكية لدى العراق، آلينا رومانوسكي، على قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتوجيه أعضاء الكتلة الصدرية، بالانسحاب من البرلمان.

وقالت رومانوسكي في تصريح لعدد من الصحفيين، “لن أعطي للصدر أي نصيحة، فهو الأعلم بما هو الأفضل للبلد”.

واضافت: “لا أتخيل أن الشعب العراقي يريد سيطرة الميليشيات المسلحة على أجوائه، وتشكيل الحكومة شأن داخلي عراقي”.

وأشارت إلى أن “الحكومة المقبلة يجب ان تكون معالجة لمشاكل العراق، وأمريكا ستبقى في الشرق الاوسط، وملتزمة بصداقتها مع العراق”.

وأوضحت، أن “مساهمة العراق في قمة جدة كانت في غاية الاهمية”، مؤكدةً أن واشنطن “ستدعم القطاع الخاص في العراق، ومبدعيه”.

وبينت: “تم التركيز على ثلاثة مشاريع اساسية في العراق، ونعمل على زيادة قدرات الحكومة العراقية للقضاء كليا على داعش”.

وأكملت: “دعمنا العراق اقتصاديا ودبلومسيا بموضوع الربط الكهربائي، ونأمل ان تسعى الحكومة الجديدة لتوسيع الشراكة والعلاقة مع المجتمع الدولي، وعليها أن تحمي سيادة العراق”.

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