العراق يؤكد العمل على تحقيق انسيابية عالية لتدفق النفط للأسواق العالمية

2022/07/20 | 13:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية بالعراق المدير التنفيذي، حامد يونس، أن الوزارة والشركة تحرصان على تنفيذ المشاريع التي تسهم في إدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام، والعمل على تحقيق انسيابية عالية لتدفق وضخ النفط الخام …

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