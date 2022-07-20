الصحة العراقية تدرس منح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

2022/07/20 | 13:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس إطلاق الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، فيما أشارت الى أن الفرصة مازالت سانحة لاحتواء الموجة الوبائية الخامسة.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "إطلاق …

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