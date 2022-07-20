رئيس تحالف الفتح هادي العامري: أتمنى من الصدر ان يترفع عن التسجيلات الأخيرة المنسوبة للمالكي

2022/07/20 | 13:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى “الترفع” عن التسجيلات الصوتية الاخيرة المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال العامري في كلمة له خلال احتفالية عيد الغدير في العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء (20 تموز … Readmore

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