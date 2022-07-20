2022/07/20 | 13:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطريقته الشهيرة في تحديد موطن الداء بدقة ومن دون إسهاب، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبب أزمة الطاقة في أوروبا.وقال بوتين في تشخيصه لأزمة أوروبا مع الطاقة متحدثا عن ساسة القارة: “هم مختصصون كبار في مجال العلاقات غير التقليدية، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يكشف السبب الحقيقي لأزمة الطاقة في أوروبا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يكشف السبب الحقيقي لأزمة الطاقة في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).