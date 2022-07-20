نائب: الربط الكهربائي مع الخليج يهدف لدعم الكيان الصهيوني

2022/07/20 | 13:31 - المصدر: وكالة خبر

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اعتبر النائب المستقل مصطفى جبار سند ، الأربعاء، مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج محاولة لدعم الكيان الصهيوني عبر بعض الاتفاقيات التي ابرمها رئيس حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال سند إن “اتفاقيات رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بعيدة عن الواقع الهدف منها تقبل العقل العراقي بقضايا التطبيع”.

وأضاف أن “حضور الكاظمي لمؤتمر خليجي هدفه التطبيع وان يتقبل الشعب العراقي ماهو قادم”، مشيرا الى أن “جميع الاتفاقيات التي عمل عليها الكاظمي سيتم اجهاضها في قادم الأيام من خلال تشكيل الحكومة الجديدة”.

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